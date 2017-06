Rogo di Londra, test anti-incendio falliti su 27 grattacieli in Gran Bretagna

I test sui rivestimenti anti-incendio effettuati su molti edifici della Gran Bretagna sono falliti in 27 complessi di grattacieli, in quindici località diverse del Paese. Lo ha annunciato il governo di Londra in seguito ai risultati delle analisi avviate dopo il tragico incendio della Grenfell Tower.

Rischio incendi a Camden, 83 non lasciano la loro casa - Intanto ci sono 83 persone che non lasciano i loro appartamenti nonostante il rischio incendi. Secondo quanto riferisce la Press Association, è quanto si sta verificando nel complesso di grattacieli popolari di Camden, nel nord della Capitale, dove è in corso un'evacuazione dovuta proprio al pericolo che è stato rilevato in quelle costruzioni.



Sono oltre 600 finora le abitazioni abbandonate dai residenti perché dichiarate non sicure dopo i rilievi dei vigili del fuoco effettuati in seguito all'incendio della Torre. Circa 4mila persone sono in attesa di una sistemazione provvisoria.