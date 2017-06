Rogo di Londra, per i media ci sono almeno 70 morti | Polizia esclude dolo

Già giovedì i pompieri avevano dichiarato di non aver più alcuna speranza di trovare sopravvissuti fra i resti carbonizzati del grattacielo. Tra le vittime ufficiali ci sono anche alcune persone che, rimaste ferite tra le fiamme, erano state portate in ospedale dopo il rogo.



Tra le macerie per identificare i corpi - Diversi corpi sono stati trasferiti nella camera mortuaria, ma alcuni restano ancora nel palazzo."Abbiamo sempre saputo che il bilancio si sarebbe aggravato - dice Stuart Cundy, il comandante della polizia metropolitana di Londra -. Niente suggerisce che l'incendio sia partito in modo deliberato. Siamo consapevoli dell'angoscia dei familiari e della richiesta di informazioni in tempi rapidi, ma il lavoro sarà ancora lungo: le indagini sulle cause di quanto accaduto dureranno settimane. Purtroppo non ci aspettiamo che si possa trovare alcun sopravvissuto".



Cundy assicura poi che si sta lavorando per rendere "il più veloce possibile l'identificazione" dei corpi, ma aggiunge che il lavoro è molto difficile perché "l'edificio è in condizioni pericolose". Ha poi chiarito che saranno forniti soltanto dati assolutamente certi, precisando che non è possibile stabilire con certezza il numero dei dispersi (la cifra fornita è indicativa), mentre tutte le persone in ospedale sono state identificate.