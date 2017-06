Rogo di Londra, media: "Almeno settanta i morti"

Sarebbero almeno settanta le vittime dell'incendio alla Grenfell Tower di Londra. La stima è dell'emittente Sky News, che tra i probabili morti conteggia gran parte dei dispersi. Il governo britannico promette intanto un primo stanziamento da 5 milioni di sterline per gli aiuti alle persone colpite dal rogo del grattacielo, mentre Theresa May viene contestata dai manifestanti durante la visita a un centro accoglienza per i sopravvissuti.