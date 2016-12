Rogo Bucarest, morti salgono a 29

Altre due persone sono morte per le ustioni riportate nel rogo divampato due notti fa in una discoteca di Bucarest, in Romania. Il bilancio aggiornato è di 29 vittime ma, secondo le autorità, potrebbe salire "significativamente". Sono infatti 140 le persone ancora ricoverate e dozzine di loro versano in condizioni critiche. Tra i feriti c'è anche una studentessa italiana che si trova nella capitale romena per un progetto Erasmus.