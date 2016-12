Rogo Australia, risarcimento record

06:43 - La Corte Suprema di Melbourne, in Australia, ha approvato un risarcimento record di 494 milioni di dollari australiani, poco meno di 250 milioni di euro, ai sopravvissuti del disastroso incendio del 7 febbraio 2009 in cui morirono 119 persone e rimasero distrutte oltre mille abitazioni. E' il più alto risarcimento per class action mai ottenuto nel Paese. Oltre 10mila ricorrenti avevano citato in giudizio la compagnia elettrica SP AusNet per negligenza.