Rogo a Oakland, polizia: al rave party c'erano anche molti stranieri

Tra i partecipanti del rave party finito in tragedia ad Oakland, in California, c'erano anche tanti stranieri. Lo ha detto la polizia locale. Non è ancora chiaro, tuttavia, se vi siano cittadini non americani tra le vittime e i dispersi. Al momento sono stati recuperati nove cadaveri, ma, secondo le autorità, le persone rimaste uccise nel rogo potrebbero essere fino a 40.