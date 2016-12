Rogo a NY, evacuato museo storia

00:11 - Il Museo di storia naturale a New York è stato evacuato per un incendio. Lo riporta la Nbc. Le fiamme sono state segnalate al quarto piano, dove sono esposti mammiferi e dinosauri e c'è anche una libreria e una caffetteria. In ogni caso si tratta di un piccolo incendio. Non risulta che ci siano persone ferite. Il Museo è una delle destinazioni turistiche più popolari di New York: ogni anno accoglie circa cinque milioni di visitatori.