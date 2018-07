Roghi in Grecia, dall'Italia arrivano due Canadair

Due Canadair dei vigili del fuoco italiani sono in partenza per la Grecia. Sono state le autorità di Atene a richiedere l'aiuto. Il fronte degli incendi, che hanno causato olre 70 morti e almeno 556 feriti, si estende per diversi chilometri in due grandi foreste che lambiscono la capitale greca. I due velivoli dovrebbero essere operativi da mercoledì.