Roghi Grecia, identificati i cadaveri delle gemelline disperse: Sophia e Vassiliki morte tra le braccia dei nonni

Temporali sull'Attica, ricerca dei dispersi si complica - Violenti temporali si sono abbattuti sulla regione di Atene, con i vigili del fuoco impegnati da decine di chiamate a causa di allagamenti, alberi abbattuti, automobilisti bloccati. Lo riferiscono i media locali. Preoccupazione per la situazione a Mati, divorata dagli incendi di lunedì: la forte pioggia rende piuùcomplicata l'opera dei soccorritori che continuano nella ricerca dei dispersi.



Il bilancio delle vittime sale a 88 - Una donna di 42 anni, ricoverata in ospedale per le gravi ustioni causate dagli incendi nella regione di Atene, è deceduta. Il bilancio delle vittime accertate sale così a 88. Intanto, si è svolto ad Atene il primo funerale: si tratta di un anziano sacerdote morto annegato nelle acque di Mati mentre cercava riparo dai roghi. Domenica sono previste altre cerimonie, in alcuni casi le famiglie hanno chiesto il riserbo totale, in particolare ai media.