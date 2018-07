25 luglio 2018 12:16 Roghi Grecia, i morti salgono a 79: si cercano altri dispersi Nei prossimi giorni saranno poi annunciati i risarcimenti per le famiglie delle vittime

E' salito a 79 vittime il bilancio ufficiale degli incendi che stanno mettendo in ginocchio la Grecia. Le squadre di soccorso sono ancora in cerca di alcune persone disperse nelle aree attorno ad Atene più colpite dal fuoco. Un padre ha chiesto aiuto per localizzare le sue due figlie gemelle viste in un filmato tv scendere a Rafina da una barca che aveva soccorso delle persone su una spiaggia.

I soccorritori in azione nelle aree più colpite dagli incendi stanno passando casa per casa cercando eventuali dispersi, anche a bordo delle auto bruciate. La portavoce dei Vigili del Fuoco ha detto che le autorità hanno ricevuto decine di chiamate di persone in cerca di propri cari scomparsi, precisando che alcune di queste potrebbero finire per aumentare il numero delle vittime, mentre altre potrebbero essere tornate alle loro famiglie senza che le autorità ne siano state informate. Per questo non sono stati diffusi dati ufficiali sul numero dei dispersi. Alcuni appelli sono stati diffusi anche per radio e televisione.