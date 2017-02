Roger Curry, l'anziano americano abbandonato in Inghilterra per non pagare le spese mediche

4 febbraio 2017 16:27 Roger Curry, lʼanziano americano abbandonato in Inghilterra per non pagare le spese mediche La triste vicenda di un 76enne con demenza senile lasciato nella stazione di autobus di Hereford da moglie e figlio

Il "dranny dumping" ("buttare via la nonna") è un'espressione con cui si indicano vicende simili a quella accaduta a Roger Curry, 76enne americano con demenza senile, abbandonato nella stazione di autobus di Hereford, in Inghilterra, dalla moglie e dal figlio Kevin nel novembre 2015. Non riuscendo a scoprire la sua identità, le autorità lo misero in una casa di riposo per anziani dove il giornalista MacIntyre riuscì a far luce sul suo passato.

Dopo l'appello della BBC fu postata su Facebook una foto di un annuario scolastico del 1958 da una donna che sosteneva di essere stata una compagna di scuola di Roger. Grazie all'annuario, MacIntyre e la polizia scoprirono la vera identità dell'uomo e il suo triste passato: Roger è sposato, ha due figli e la residenza a Whittier, un quartiere di Los Angeles. Sembra che fosse il figlio Kevin a prendersi cura dei genitori mentre l'altra figlia aveva interrotto i rapporti con i genitori.

Ma, secondo la polizia, è proprio il figlio Kevin che, con la complicità della madre, avrebbe abbandonato il genitore in Inghilterra per non pagare le spese mediche. Il comportamento di Kevin, d'altronde, era a dir poco anomalo, come testimonia un vicino di casa ricordando un giorno d'agosto in cui il figlio aveva chiuso Roger e la moglie all'interno della recinzione dentro l'abitazione. Quando MacIntyre provò a parlare con lui Kevin fuggì.