Robert Harward dice no a Trump: rifiuta incarico alla Sicurezza Usa

Robert Harward, ammiraglio in pensione, ha rifiutato l'incarico di Consigliere per la sicurezza nazionale che gli era stato offerto dal presidente americano Donald Trump dopo le dimissioni di Michael Flynn. In una dichiarazione alla Cnn Harward ha dichiarato di "non potersi impegnare": "Questo incarico richiede l'impegno di 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana, un impegno che non posso prendere al momento".