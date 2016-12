Robert Durst confessa per sbaglio tre omicidi in tv: "Le ho uccise tutte"

16:18 - Era sospettato di aver ucciso tre donne fra il 1982 e il 2003, ma si è sempre dichiarato innocente. La grande fuga di Robert Durst, 71enne erede di una dinastia immobiliare di New York, è però giunta al capolinea con una confessione involontaria il 14 marzo, giorno in cui è stato arrestato a New Orleans. Il tutto a poche ore dalla trasmissione sull'emittente Hbo del documentario sulla sua vita "The Jinx". "Le ho uccise tutte", ha mormorato durante un fuori onda, pensando che il microfono fosse spento.

L'ultima puntata del documentario "The Jinx" è andata in onda il 15 marzo su Hbo, 48 ore dopo l'arresto di Durst a New Orleans in relazione a una delle tre morti nelle quali era coinvolto. La registrazione risale a tre anni fa ma è stata scoperta casualmente solo l'anno scorso. La procura di New Orleans ha detto di aver messo le manette a Durst perché "temeva che sarebbe fuggito".



L'uomo sarà adesso estradato in California. Suo fratello Douglas, che ha ereditato i beni di famiglia, ha espresso sollievo per l'epilogo del caso: "Finalmente potrà rispondere per quel che ha fatto".



Chip Lewis, l'avvocato di Robert Durst, ha rivelato che da settimane il suo assistito si aspettava di essere arrestato. Da qui l'accordo con la polizia sulla possibilità che Durst si presentasse spontaneamente per rispondere delle accuse. Lewis non ha però nascosto il sospetto che gli inquirenti e il regista del documentario Andrew Jarecki – che collabora con la polizia di Los Angeles sin dal 2013 – abbiano concordato il giorno dell'arresto, al fine di promuovere la puntata finale di The Jinx.