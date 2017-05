Rivelazioni Trump ai russi, anche Mosca accusa: "Solo fake news"

Dopo la Casa Bianca, anche Mosca nega che Trump abbia mai rivelato ai russi notizie sulle minacce legate all'uso dei laptop in aereo. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, liquida come fake news le accuse pubblicate dal Washington Post e scrive su Facebook: "I giornali Usa nell'ultimo periodo non bisogna leggerli: oltre che far male alla salute sono pericolosi".