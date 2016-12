Riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu su Aleppo

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà una riunione di emergenza, alle 14 ora di New York (le 20 in Italia), sull'escalation di violenza ad Aleppo, in Siria. La richiesta dell'incontro urgente è stata avanzata da Gran Bretagna e Francia. "Aleppo è in fiamme, e i suoi civili vengono uccisi", ha affermato l'ambasciatore inglese Matthew Rycroft.