E' stato ritrovato, in un ospedale a Edimburgo, l'imprenditore 52enne scomparso dal 19 settembre da Lajatico, in provincia di Pisa. Salvatore Mannino, secondo quanto spiegato dal legale, sarebbe stato ricoverato nella struttura scozzese già dal giorno dopo la sua scomparsa che aveva suscitato interrogativi anche perché l'uomo aveva lasciato un messaggio criptato, decifrato poi in "Perdonami, scusa". Mannino forse è stato aggredito e derubato.