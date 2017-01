Risoluzione Onu su colonie, Netanyahu: non porgeremo l'altra guancia

"Siamo un Paese con un orgoglio nazionale e non porgiamo l'altra guancia". Così il premier Benjamin Netanyahu torna a commentare la recente risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che condanna gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. "Il mondo rispetta i Paesi che non si umiliano", ha aggiunto Netanyahu, sottolineato come la risoluzione sia "inaccettabile" e tornando ad annunciare contromisure.