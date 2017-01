Risoluzione Onu "contro" Israele, Netanyahu convoca gli ambasciatori

I media israeliani hanno dato grande risalto alla notizia, in particolare per il giorno scelto, Natale appunto. Un diplomatico occidentale, citato da Haaretz, ha mostrato sorpresa per la convocazione nel giorno di Natale: "Cosa avrebbero detto a Gerusalemme - ha osservato - se un ambasciatore israeliano fosse stato convocato nel giorno di Kippur?". La convocazione è stata resa nota dal portavoce del ministero degli Esteri israeliano.



Abu Mazen: "Il mondo dice a Israele di tornare indietro" - "Il mondo è unito al nostro fianco e ci sostiene. Quello che è successo non risolve la questione palestinese, ma la definisce e offre basi legali per risolverla tra cui il fatto che le colonie sono illegali". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen, a Betlemme, citato dai media locali. "Il mondo sta dicendo a Israele di fare attenzione e di tornare indietro da questa politica sbagliata che non porta la pace", ha aggiunto.



Salta l'incontro Benjamin Netanyahu-Theresa May - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha informato i propri ministri che cancellerà un imminente incontro con il premier inglese Theresa May. Lo dicono i media, ma non ci sono per ora conferme da fonti ufficiali.