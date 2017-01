Risoluzione Onu, Abu Mazen: voto non risolve, ma il mondo è con noi

"Il mondo è unito al nostro fianco e ci sostiene. Quello che è successo non risolve la questione palestinese, ma la definisce e offre basi legali per risolverla". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen, in merito alla risoluzione Onu votata dal Consiglio di sicurezza sulle colonie israeliane. "Il mondo sta dicendo a Israele di fare attenzione e di tornare indietro da questa politica sbagliata che non porta la pace", ha aggiunto.