Rischio Aids ed epatite per migliaia di pazienti di un dentista britannico

13:03 - Le autorità britanniche hanno lanciato una massiccia campagna di controllo su migliaia di pazienti di un dentista: il medico, durante i suoi 32anni di attività, non avrebbe mai applicato nemmeno le più elementari misure sanitarie, e ora il timore è che qualcuna delle 22mila persone passate in tre decenni sulla sua poltroncina possa aver contratto infezioni come l'epatite B e C, se non addirittura l'Aids.

Il dentista, il 60enne Desmond D'Mello, titolare della Daybrook Dental Pratice di Gedling, nel Nottinghamshire, era stato sospeso a giugno quando una "gola profonda" aveva denunciato alle autorità le carenze sanitarie dello studio dentistico, filmando di nascosto per tre giorni l'attività del medico.



D'Mello, nelle riprese, viene mostrato mentre interviene sulla bocca dei pazienti senza nemmeno curarsi di lavare le mani, e utilizzando lo stesso strumento su più pazienti senza sterilizzarlo.



Ora le autorità sanitarie hanno lanciato un appello per rintracciare i 22mila pazienti del dentista, in modo che i controlli siano estesi a tutti coloro che hanno frequentato lo studio negli ultimi 32 anni: si tratta del più grande richiamo di pazienti in tutta la storia della sanità britannica.