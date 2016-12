Rio, bloccati beni della tv ufficiale di Olimpiadi e Paralimpiadi

Un giudice del lavoro di Rio de Janeiro ha bloccato beni per 5 milioni di reais (circa 1,37 milioni di euro) e il conto bancario dell'Olympic Broadcasting Service, responsabile per la trasmissione in tutto il mondo delle immagini televisive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Il provvedimento è scatato poiché l'azienda non stava rispettando il monte ore giornaliero di 10 ore previsto dal contratto.