Rio, allarme bomba a Copacabana: polizia fa brillare borsa sospetta

Una borsa sospetta è stata trovata a Copacabana, non lontano dal traguardo della gara maschile di ciclismo. L'involucro è stato fatto brillare dagli artificieri della polizia federale e il rumore dell'esplosione è stato udito dagli spettatori e dai giornalisti che stavano commentando la corsa. Non ci sono stati danni a persone o cose. Gli agenti non hanno ancora chiarito con cosa fosse stato composto l'ordigno.