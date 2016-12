Rio 2016, ministro Difesa: "Brasile non invulnerabile a terrorismo"

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il ministro della Difesa brasiliano, Raul Jungmann, ha ammesso che la nazione sudamericana "non è invulnerabile" ad eventuali attacchi terroristici. Il ministro ha poi precisato che il Brasile si è preparato per tentare di minimizzare il rischio di attentati durante i Giochi, ma ha anche sostenuto la necessità di creare un'agenzia specifica per la lotta contro il terrorismo nel Paese.