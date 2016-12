Rimane chiuso per ore in una libreria: la polizia arriva grazie a Twitter

Salvato da un "cinguettio" - A quel punto, Willis ha deciso di pubblicare un appello su Twitter: "Sono chiuso nella libreria Waterstones da due ore. Per piacere, portatemi fuori". Decisamente diverso il risultato: in migliaia hanno risposto alla sua richiesta d'aiuto, finché la polizia si è presentata alla porta con un custode per liberarlo. E' proprio il caso di dirlo: dove non ha potuto Scotland Yard, è arrivato il cinguettio di Twitter.