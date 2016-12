Rifugiati, la Danimarca sblocca i treni: ripresi i collegamenti con la Germania

13:38 - Le Ferrovie danesi hanno ripreso i collegamenti con la Germania: lo scrive l'emittente tv Itv sul suo sito Internet. Il servizio era stato sospeso mercoledì a tempo indeterminato a causa dell'afflusso di "centinaia di migranti", come aveva annunciato un portavoce della società ferroviaria Dsb.

Dopo un afflusso modesto di profughi dalla Germania, circa un migliaio, diretti soprattutto a Stoccolma e Oslo, il governo danese mercoledì aveva ordinato il blocco dei treni e la chiusura di una superstrada nel nord, attraverso la quale un gruppo di migranti cercava di raggiungere la Svezia a piedi dopo essere fuggito da una scuola nella città di Padborg.



Ungheria: esercitazioni dell'esercito - L'esercito ungherese ha cominciato esercitazioni militari per preparare i propri effettivi a una stretta sorveglianza della frontiera meridionale con la Serbia. Nei giorni scorsi il premier magiaro Viktor Orban aveva annunciato l'invio di militari alla frontiera con la Serbia per affiancare le forze di polizia nel far fronte all'incessante flusso di migliaia di migranti e profughi in marcia lungo la "rotta balcanica".