Rifugiati, il "no" della Camera Usa all'accoglienza voluta da Obama

La legge impone come condizione che il segretario alla Sicurezza interna, il direttore dell'Fbi e quello dell'intelligence nazionale, certifichino che un rifugiato non rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale. La certificazione, che si aggiunge al severo sistema di verifiche già in atto con screening che durano 18 mesi, di fatto blocca il programma di accoglienza dei rifugiati annunciato a settembre da Obama.