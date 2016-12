Rifugiati, Hrw: Turchia pericolosa

"La Turchia non è un Paese sicuro per rifugiati e richiedenti asilo". E' questa la denuncia di Human Rights Watch che arriva alla vigilia del vertice sui migranti che si apre lunedì a Bruxelles tra i 28 leader dell'Ue e il premier turco Ahmet Davutoglu. In Turchia l'organizzazione ha "documentato respingimenti lungo il confine siriano" e da altre inchieste sono emerse "detenzioni illegali e deportazioni verso la Siria e l'Iraq".