Riforme, Moscovici: la Ue apprezza l'impegno dell'Italia

16:44 - L'Unione europea apprezza gli sforzi che sta facendo l'Italia per le riforme. Per questo "la Commissione ritiene che non sia necessario aprire alcuna procedura nei confronti del Paese". "Nonostante il mancato rispetto del criterio del debito, Roma si sta impegnando a portare avanti le riforme", ha affermato il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici.

Pierre Moscovici, parlando al SEnato italiano, precisa: "La Ue non ha chiesto una applicazione "brutale" delle regole europee per l'Italia perché se lo facesse, in particolare con la regola del debito, ciò richiederebbe un impegno di bilancio di due punti di Pil all'anno, mandando l'Italia in recessione totale."