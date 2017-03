Riforma sanitaria, Casa Bianca: non si può forzare voto

Donald Trump è convinto di aver fatto tutto quello che poteva per l'approvazione della riforma sanitaria repubblicana ma "non si può costringere la gente a votare, non è una dittatura". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, dopo il mancato accordo tra i deputati repubblicani sulla riforma che, nelle intenzioni del presidente americano, dovrebbe sostituire l'Obamacare.