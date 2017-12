Riforma giustizia, Duda: "Dall'Ue ipocrisia e bugie sulla Polonia"

L'Ue "mente" quando sostiene che la riforma della giustizia in Polonia minaccia lo stato di diritto. E la sua decisione di avviare l'iter per le sanzioni contro Varsavia è "ipocrita". Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda, in un'intervista alla tv di Stato. Secondo il presidente le modifiche introdotte con la riforma della giustizia sono costituzionali e rafforzano la democrazia in Polonia.