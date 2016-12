Riforma del lavoro, scontri manifestanti-polizia in Francia: un ferito grave

In Francia è sempre alta la tensione per la riforma del lavoro e continuano le manifestazioni di protesta in diverse località. A margine delle dimostrazioni ci sono stati anche scontri fra contestatori incappucciati e polizia. Nel sud della Francia un automobilista ha ferito gravemente un militante della CGT (Confederazione generale del lavoro), forzando un blocco di operai davanti alle raffinerie di Fos-sur-Mer. Sedici arresti a Parigi.

Una protesta lunga mesi - In Francia la mobilitazione contro la legge di riforma del lavoro, in corso ormai da due mesi mezzo, non mostra alcun segnale di stanchezza. Penuria di carburante, blocco delle centrali nucleari, traffico stradale in difficoltà, attività portuale al rallentatore, voli cancellati: la protesta è salita di tono nel fine settimana con la discesa in campo dei dipendenti dei siti petroliferi e nucleari e le con difficoltà crescenti per l'approvvigionamento di carburante. Tutto amplificato dall'imminente inizio degli Europei di calcio, che inizieranno il 10 giugno e che galvanizzano la Cgt, il principale sindacato francese, e il suo segretario generale, Philippe Martinezm, che guida la protesta nazionale.



La questione dell'articolo 2 - Sull'articolo 2 della legge El Khomri, dal nome del ministro del Lavoro che l'ha firmata, si concentra gran parte del malcontento dei lavoratori francesi. Esso prevede una inversione della gerarchia delle norme poiché nei termini attuali sancisce il "primato dell'accordo aziendale in materia di orario di lavoro" sul contratto di categoria. Secondo un sondaggio Ifop diffuso oggi su Rtl, sei francesi su dieci ritengono che le proteste contro la legge sul lavoro siano "giustificate".



Il progetto potrebbe diventare legge entro giugno. Intanto il premier Manuel Valls ha convocato per sabato i lavoratori del settore petrolifero, che bloccano sei delle otto raffinerie francesi mettendo a rischio i rifornimenti di benzina.



A Parigi 16 arresti - Sedici persone sono state arrestate a Parigi durante le proteste. Nella capitale i manifestanti hanno rotto le finestre delle banche, lanciando pietre e dando fuoco alle auto. Le forze dell'ordine hanno risposto sparando gas lacrimogeni per disperdere la folla. Secondo la polizia, circa 18-19mila persone hanno preso parte alle proteste: oltre 100mila secondo i dati forniti dal sindacato Cgt.