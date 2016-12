Riconteggio dei voti in Wisconsin, Trump: "Decisione ridicola"

"Ridicola" perché "il popolo ha parlato e l'elezione è terminata, e come la stessa Hillary Clinton ha detto la notte del voto, dopo avere riconosciuto la sua sconfitta congratulandosi con me "dobbiamo accettare questo risultato e guardare al futuro". Così il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump definisce l'iniziativa della candidata dei Verdi, Jill Stein, di chiedere di ricontare i voti in Wisconsin, dove il magnate ha vinto di stretta misura.