Ricollocamento migranti, Ue: "L'Austria rispetti i suoi obblighi"

"Sui ricollocamenti da Italia e Grecia è il momento che gli Stati attuino gli impegni presi. Hanno il dovere politico, legale e morale di farlo". Così il portavoce della Commissione Ue per la Migrazione Natasha Bertaud, che aggiunge: "La Commissione Ue è pronta a discutere con l'Austria di come possa assisterli nel fare progressi per rispettare i propri obblighi legali, considerando l'importante solidarietà dimostrata dall'Austria in passato".