Ricollocamenti migranti, la Ue striglia i 28 Stati membri

I progressi fatti sulla crisi dei profughi sono "nel complesso insoddisfacenti": "pochi" sui ricollocamenti, mentre sui reinsediamenti sono "buoni". Così il secondo rapporto della Commissione Ue sui migranti. "Gli sforzi sui ricollocamenti devono aumentare per rispondere all'urgente situazione umanitaria in Grecia e per evitare qualsiasi peggioramento in Italia", ha dichiarato il commissario Avramopoulos, invitando gli Stati membri ad "accelerare".