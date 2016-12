Rick Perry rinuncia a Casa Bianca

Rick Perry, l'ex governatore del Texas, ha rinunciato alla corsa per la Casa Bianca tra le file dei repubblicani. Lo si è appreso da fonti vicine al suo entourage. Il più longevo governatore nella storia del Texas, che è stato candidato per la nomination repubblicana nelle primarie del 2011, farà il suo annuncio in un discorso a Saint Louis con gli elettori conservatori, hanno riferito le stesse fonti che hanno chiesto l'anonimato.