Ricercatori avvistano un insolito numero di balene nell’Antartico

Al largo delle coste dell'Isola di re Giorgio, la 34esima ricerca scientifica della nave cinese Xiangyanghong 01 ha avvistato un gruppo di balene incredibilmente numeroso nuotare nell'Antartico. La scoperta è stata definita dagli scienziati straordinaria: poter osservare i cetacei nel loro habitat naturale e in così grande numero può, infatti, permettere ai ricercatori di far luce su alcuni aspetti ancora ignoti della vita di questi grandi animali. Le balene sono solite migrare per riprodursi o per spostarsi verso le zone dove possono trovare più cibo.