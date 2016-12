Riapertura Bataclan, negato l'ingresso agli Eagles of Death Metal

La direzione del Bataclan ha negato l'ingresso ai membri degli Eagles of Death Metal, la band che si trovava sul palco la notte del massacro. "Sono venuti ma li ho mandati via. Ci sono cose non si perdonano", ha detto il direttore della sala concerti, Jules Frutos. A marzo, ancora segnato dal massacro, il frontman del gruppo aveva detto che a suo avviso l'attacco era stato preparato nella sala, esprimendo sospetti nei confronti del servizio di sicurezza.