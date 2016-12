Riad, Isis: distruggeremo carceri

L'Isis ha minacciato che distruggerà le carceri dell'Arabia Saudita, liberando i suoi combattenti in cella, come risposta all'esecuzione di decine di estremisti a Riad. In un editoriale sul settimanale online dei militanti Al-Nada si legge: "I tiranni sauditi hanno dimostrato la loro nuova politica: concentrare i monoteisti nelle prigioni e trasformarli in ostaggio. La via è distruggere i regimi che li tengono in cella".