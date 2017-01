Retata israeliana in Cisgiordania: ucciso un 19enne palestinese

Durante una retata a Beit Rima, a nord di Ramallah, in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha ucciso un palestinese. Secondo un portavoce dell'esercito, "Ci sono state reazioni violente, l'esercito ha reagito per evitare un'escalation e ha aperto il fuoco". La vittima è il 19enne Ahmed Rimawi, figlio di Hazem Atta al-Rimawy, che ha trascorso 15 anni in una prigione israeliana ed è stato scarcerato tre mesi fa.