Retata delle forze speciali a Molenbeek: "Salah è stato catturato"

Si è conclusa dopo quattro mesi la fuga del terrorista Salah Abdeslam, il ricercato numero uno per gli attentati di Parigi . Le forze speciali belghe lo hanno catturato dopo un blitz avvenuto a Molenbeek. Decine di spari e anche esplosivi per fermare la fuga del terrorista. Preso uno dei suoi complici, un altro è ancora asserragliato in casa. Anche un poliziotto è rimasto ferito.

Salah non ha risposto alle ingiunzioni di arrendersi da parte della polizia che gli ha quindi sparato alla gamba per neutralizzarlo. Così ha riferito una fonte della polizia a Le Soir.



Il segretario di Stato belga: "Lo abbiamo" - Theo Francken, il segretario di stato belga per l'asilo e le politiche migratorie, conferma l'arresto di Salah Abdeslam, sul suo account Twitter. "We hebben hem" ("lo abbiamo") afferma su Twitter. Il presidente francese François Hollande è stato tenuto al corrente sul blitz partecipando a un summit nella residenza del premier belga Charles Michel in rue de la Loi.



L'operazione è stata organizzata in seguito al ritrovamento delle impronte e del Dna del presunto terrorista Salah Abdeslam, ricercato per gli attentati di Parigi, nell'appartamento perquisito martedì a Forest. La polizia sta usando granate in direzione dell'abitazione su cui si sta focalizzando l'operazione.