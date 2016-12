14 marzo 2015 Repubblica Dominicana, italiano morto a Pedernales: da chiarire le cause del decesso Secondo la stampa locale il 55enne sarebbe stato ucciso da un'intossicazione alcolica. Pochi giorni fa aveva denunciato un'aggressione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:16 - Paolo Moschini, un italiano di 55 anni, è morto a Pedernales, nel sudovest della Repubblica Dominicana, dopo essere stato ricoverato in ospedale. Lo riporta la stampa locale, citando un portavoce della procura, secondo cui l'uomo sarebbe morto per intossicazione alcolica. L'uomo era originario di Mantova. Ancora da verificare l'ipotesi del malore. Pochi giorni fa Moschini aveva pubblicato un post in cui denunciava di essere stato aggredito.

Mistero su un giornalista mantovano morto a S.Domingo di Lucrezia Agnes

"Volevano rapinarmi ma ho reagito colpendone uno e l'altro è scappato. Ora vado dai militari", aveva scritto il fotoreporter. Secondo il sito Pedernales en Detalles, invece, nella notte dello scorso 11 marzo l'uomo, che si trovava da qualche giorno nella località, si è sentito male ed è stato portato all'ospedale da un amico del quartiere Los Guayacanes, dove è successivamente deceduto per una presunta intossicazione di alcol.



Secondo l'edizione digitale del quotidiano Hoy, Moschini è deceduto intorno alle 2 del mattino (le 7 in Italia) "malgrado gli sforzi fatti per stabilizzarlo, dopo aver passato tre giorni ingerendo alcol senza assumere cibo". Il suo corpo è stato depositato nell'obitorio dell'ospedale di Pedernales, dove deve essere sottoposto a un'autopsia per far luce sulle cause della morte.