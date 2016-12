Repubblica Dominicana, italiano accoltellato nella sua camera d'albergo

Un uomo di 43 anni, Adriano Casiraghi , di Argegno ( Como ), è stato ucciso a coltellate nella Repubblica Dominicana . Il suo corpo è stato trovato in una camera d'albergo a Las Terrenas . Per la polizia si tratterebbe di una rapina finita male, ma non è escluso che l'omicidio possa collegarsi a un annuncio a pagamento fatto pubblicare da Casiraghi su un giornale locale in cui chiedeva "perdono alla città di Las Terrenas per gli insulti e le offese".

Casiraghi è stato colpito da almeno otto coltellate all'addome, al petto e al collo, inferte con un coltello che è stato ritrovato nella stanza. Sotto l'esame degli investigatori sono finiti anche un post in spagnolo che Casiraghi ha inserito domenica mattina sul suo profilo Facebook ("Io chiedo umilmente perdono a tutti") e un annuncio a pagamento con lo stesso contenuto, e sempre in spagnolo, che il comasco ha fatto pubblicare nei giorni scorsi su un giornale locale: "Chiedo umilmente perdono a tutta la città di Las Terrenas per gli insulti, le offese, l'arroganza gratuita provocate, comandate dall'alcol, dalla droga e dalla rabbia".



Non è chiaro a cosa si riferiscano i messaggi e se possano essere collegati con la sua morte: su Facebook Casiraghi non ha risposto agli amici che gli chiedevano spiegazioni. Casiraghi, diploma tecnico commerciale, un impiego al Casinò di Campione, si era trasferito circa cinque anni fa a Las Terrenas e due anni fa aveva avuto una bambina da una donna dominicana. Soltanto un mese fa era tornato in Italia ad Argegno, sul lago di Como, dove vive la sorella minore.