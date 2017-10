Repubblica Centrafricana, l'Onu: "Segni premonitori di genocidio"

Il Consigliere speciale Onu per la prevenzione dei genocidi, Adama Dieng, si recherà nella Repubblica Centrafricana dopo l'allarme lanciato dal sottosegretario generale dell'Onu agli Affari umanitari, che aveva rilevato "segni premonitori di genocidio". Il presidente della Repubblica, Faustin-Archange Touadéra, ha ridimensionato l'allarme, ricordando che si combatte "più per il controllo delle risorse minerarie che non per motivi etnici o religiosi".