Repubblica Centrafricana, attacco alle forze Onu: ucciso casco blu

Le milizie cristiane anti-Balaka hanno attaccato un checkpoint della polizia Onu nella Repubblica Centrafricana, uccidendo un casco blu e ferendone altri tre. L'attacco è avvenuto all'ingresso di un campo per sfollati nella città sudorientale di Bria, dopo che le forze di pace sono intervenute per liberare due persone tenute in ostaggio dalle forze anti-Balaka. Si tratta del quattordicesimo casco blu mauritano a morire in Centrafrica quest'anno.