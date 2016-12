Reporter vince causa contro Mosca

Un tribunale di San Pietroburgo ha riconosciuto alla giornalista Liudmila Savchuk il pagamento dei danni morali per aver ricevuto in nero lo stipendio quando lavorava - da infiltrata - per "Internet-Issledovania". L'azienda è considerata la "fabbrica dei troll" del Cremlino dove, stando alla donna, centinaia di persone sono pagate per postare su internet commenti a favore di Vladimir Putin.