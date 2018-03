Reporter ucciso in Slovacchia, polizia locale: "Arrestati sette italiani"

La polizia slovacca ha arrestato sette italiani nell'ambito dell'indagine sull'uccisione del giornalista Jan Kuciak. Lo ha detto in conferenza stampa Tibor Gaspar, il capo della polizia, spiegando che i 7 sono stati fermati "come sospettati, con il consenso del procuratore". Oltre all'imprenditore calabrese Antonino Vadalà, finito in manette assieme al fratello Bruno e al cugino, Pietro Catroppa, sono stati fermati altri quattro connazionali.