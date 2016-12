Reporter uccisi,killer spiega gesto

L'uomo sospettato di aver ucciso in diretta tv una reporter e un cameraman in Virginia ha spiegato il suo gesto su Twitter. "Alison ha fatto commenti razzisti. L'hanno assunta dopo questo?", ha scritto sul social media riferendosi alla reporter uccisa. E ha rivelato: "Ho filmato la sparatoria, andate a vedere su Facebook". L'uomo si chiama Vester Lee Flanagan, è afroamericano e ha lavorato per un anno nella stessa emittente delle vittime.