Reporter uccisi in Virginia, Casa Bianca: "Troppa violenza da armi"

"Una sparatoria tragica, un altro esempio di violenza delle armi divenuta troppo comune negli Stati Uniti ". E' il duro commento della Casa Bianca dopo l' uccisione di due reporter durante una diretta tv in Virginia. "Il Congresso - ha esortato il portavoce di Barack Obama, Josh Earnest - concretizzi il giro di vite sulle armi da fuoco".

"Il numero di persone che in America muore a causa delle armi da fuoco molto superiore a quello delle vittime del terrorismo", ha detto lo stesso presidente americano nel corso di un'intervista a una tv di Filadelfia.



"Ho il cuore spezzato", ha aggiunto Obama, che da tempo pressa sul Congresso perché vari una stretta sulla vendita di armi da fuoco. In particolare rendendo obbligatori i cosiddetti "background check", i controlli su chi acquista un'arma per verificare se ha precedenti penali o se soffre di disturbi mentali.