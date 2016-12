Reporter turchi a Ue:no compromessi

Una lettera aperta ai leader dell'Unione europea per chiedere di non chiudere gli occhi sulle "pratiche che violano i diritti umani e la libertà di stampa" della Turchia in cambio di un accordo sulla crisi migratoria. A inviarla dal carcere di Silivri a Istanbul sono Can Dundar ed Erdem Gul, direttore e caporedattore del quotidiano di opposizione Cumhuriyet, detenuti da giovedì per uno scoop su un presunto traffico di armi dalla Turchia alla Siria.