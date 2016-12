Renzi: "Un dovere chiedere all'Ue un cambio di rotta sui migranti"

Matteo Renzi valuta "molto bene l'incontro di Hannover" e dà il suo ok alla richiesta "all'Europa di cambiare linea sulla migrazione e sull'economia". Sottolinea che sui migranti il nostro Paese è impegnato in una missione importante e che "continua a salvare vite umane in mare, ma con numeri più bassi rispetto agli allarmi internazionali. Questo conferma che l'ipotesi di chiudere il Brennero è contro le regole Ue, contro la storia, contro il futuro".